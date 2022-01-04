Covid-19 test sonucu ne zaman çıkar? PCR test sonucu kaç günde çıkar? E-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar evine en yakın hastaneye giderek PCR testi vermek ve sonucunu almak istiyor. Artan vakalar nedeniyle PCR testi yaptıranların sayısı da artış gösteriyor. Koronavirüs Covid-19 test sonucunun ne zaman, nasıl sorgulandığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.