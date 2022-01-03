Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 dini bayramlar ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi...

2022 dini bayramlar ne zaman? Milyonlarca Müslüman vatandaş yeni yılın başlamasıyla birlikte dini günler takvimini araştırmaya başladı ve Ramazan, Kurban Bayramlarının hangi tarihe, güne denk geldiğini merak ediyor. 2022 Diyanet dini takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayının ve dolayısıyla orucun da hangi tarihte tutulmaya başlanacağı belli oldu. Peki 2022 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? İlk oruç tarihinin yanı sıra mübarek kandil günlerinin de zamanını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.