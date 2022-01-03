Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 dini bayramlar ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi...

2022 dini bayramlar ne zaman? Milyonlarca Müslüman vatandaş yeni yılın başlamasıyla birlikte dini günler takvimini araştırmaya başladı ve Ramazan, Kurban Bayramlarının hangi tarihe, güne denk geldiğini merak ediyor. 2022 Diyanet dini takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayının ve dolayısıyla orucun da hangi tarihte tutulmaya başlanacağı belli oldu. Peki 2022 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? İlk oruç tarihinin yanı sıra mübarek kandil günlerinin de zamanını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.