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    • 04.01.2022 11:00
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    • 04.01.2022 11:00
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    Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 dini bayramlar ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi...

    2022 dini bayramlar ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 Diyanet dini günler takvimi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslamiyet'te önemli yeri bulunan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu ve Ramazan orucunun başlayacağı ilk günün yanı sıra Kadir Gecesi tarihi ve diğer tüm kandillerin hangi tarihe ve günlere denk geldiği de açıklandı. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte?

    2022 dini bayramlar ne zaman? Milyonlarca Müslüman vatandaş yeni yılın başlamasıyla birlikte dini günler takvimini araştırmaya başladı ve Ramazan, Kurban Bayramlarının hangi tarihe, güne denk geldiğini merak ediyor. 2022 Diyanet dini takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayının ve dolayısıyla orucun da hangi tarihte tutulmaya başlanacağı belli oldu. Peki 2022 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? İlk oruç tarihinin yanı sıra mübarek kandil günlerinin de zamanını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

        2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
        3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
        27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
        17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
        2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
        27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
        1 Mayıs PAZAR: AREFE
        2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
        3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

        4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
        8 Temmuz CUMA: AREFE
        9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
        10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
        11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
        12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
        30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
        8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
        7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
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        Haberler Güncel Ramazan ve Kurban Bayramı, ilk oruç hangi tarihte? 2022 dini bayramlar ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi...
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