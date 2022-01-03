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    • 03.01.2022 19:07
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    CHP'li Özgür Özel'in dini hedef aldığı açıklamalar tepki çekmişti! Faik Öztrak o sözleri değerlendirdi

    Geçtiğimiz günlerde CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel dini hedef alan skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özel Diyanet'i ve 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef almıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak skandal sözlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak "Din ve vicdan hürriyeti konusunda partimizin duruşu nettir" dedi.

    Faik Öztrak’tan skandal sözlere ilişkin açıklama

    Cumhuriyet Halk Partisi Grupbaşkanvekili Özgür Özel dini hedef alan skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özel Diyanet'i ve 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef almıştı.

    SKANDAL SÖZLERE ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir" dedi.

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığının Kur-an'ı Kerim kursları için "Orta Çağ Zihniyeti" benzetmesi yapması hakkında, görüşünün sorulması üzerine konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

        KAFATASÇI TANJU ÖZCAN'I ES GEÇTİ
        CHP Yüksek Disiplin Kurulunun toplanmasının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine cevap veren "Ben basın açıklaması yapmaya gelirken böyle bir açıklama görmedim. Biliyorsunuz önerilerimiz Disiplin Kurulu'na gider onlarda o çerçevede kendi kararlarını verirler. Bizim bu sonuçlardan ancak kamuoyuna açıklama yaptıklarında haberimiz olur. Ben inerken böyle bir açıklama yapılmamıştı" dedi.
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