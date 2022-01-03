CHP'li Özgür Özel'in dini hedef aldığı açıklamalar tepki çekmişti! Faik Öztrak o sözleri değerlendirdi

KAFATASÇI TANJU ÖZCAN'I ES GEÇTİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun toplanmasının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine cevap veren "Ben basın açıklaması yapmaya gelirken böyle bir açıklama görmedim. Biliyorsunuz önerilerimiz Disiplin Kurulu'na gider onlarda o çerçevede kendi kararlarını verirler. Bizim bu sonuçlardan ancak kamuoyuna açıklama yaptıklarında haberimiz olur. Ben inerken böyle bir açıklama yapılmamıştı" dedi.