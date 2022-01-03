CHP'li Özgür Özel'in dini hedef aldığı açıklamalar tepki çekmişti! Faik Öztrak o sözleri değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Grupbaşkanvekili Özgür Özel dini hedef alan skandal açıklamalarda bulunmuştu. Özel Diyanet'i ve 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef almıştı.
SKANDAL SÖZLERE ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığının Kur-an'ı Kerim kursları için "Orta Çağ Zihniyeti" benzetmesi yapması hakkında, görüşünün sorulması üzerine konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24'üncü maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.