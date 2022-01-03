Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Emekli maaşı ve memur zammı belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
Yılın ilk Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 gibi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 19.30 gibi millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı da belli olacak. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.