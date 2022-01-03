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    • 03.01.2022 19:22
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    Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Emekli maaşı ve memur zammı…

    Kabine toplantısı bitti mi? Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı ve 2022 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında hangi gelişmelerin yaşandığı merak konusu oldu. En gündemde yer alan konular arasında emekli maaşı ve memur zammı yer alıyor ve toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyordu. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu?

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı bitti mi?

    Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Emekli maaşı ve memur zammı belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

    Yılın ilk Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 gibi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 19.30 gibi millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı da belli olacak. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

        Toplantıda, emekli ve memurları yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları ve ek zam kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

        Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.5, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 olarak şekillenmişti.

        Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği programlarda sık sık dile getirdiği faiz karşıtı politikada kararlılık vurgusu yapmıştı. Kabinede bu yöndeki adımlar da masaya yatırılacak.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kur ve faiz için "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar" demişti.
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