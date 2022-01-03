Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Emekli maaşı ve memur zammı…

Toplantıda, emekli ve memurları yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları ve ek zam kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.5, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 olarak şekillenmişti.

Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği programlarda sık sık dile getirdiği faiz karşıtı politikada kararlılık vurgusu yapmıştı. Kabinede bu yöndeki adımlar da masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kur ve faiz için "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar" demişti.