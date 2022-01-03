Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ocak 2022 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Şanslı olan numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Talihli numaralar hangileri oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının ikinci Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor ve büyük ikramiyenin yanı sıra hangi numaraların şanslı olduğu kuponlarını oynayarak yatıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
3 OCAK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Sayısal çekilişi cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.
Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.
İşte sonuçlar:
25, 87, 36, 57, 70, 45 joker: 86
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.