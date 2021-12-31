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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vural Radar Elektronik Harp Sistemi elektronik taarruz versiyonlarının ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.

AA
31.12.2021 14:29 - Son Güncelleme: 31.12.2021 14:29
SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin elektronik taarruz versiyonları ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın son gününde teslimatlarımız devam ediyor.

SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

Milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin elektronik taarruz versiyonlarını ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Hayırlı olsun. Vural, ordumuzun elektronik harp gücüne önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

Vural Radar Elektronik Harp Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü hedef sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılması faaliyetlerini gerçekleştiren elektronik destek (ED) alt sistemi ile söz konusu hedef sistemlerin sahadaki etkinliğini azaltmak/yok etmek için elektronik taarruz faaliyetlerini gerçekleştiren elektronik taarruz (ET) alt sisteminden oluşuyor.

SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edildi: Vural Radar Elektronik Harp Sistemi

ET alt sistemi, hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve bunlara karşı güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

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