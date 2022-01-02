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    • 02.01.2022 20:48
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti milletvekilleriyle toplantı: Tarih belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Başkan Erdoğan'a aktarması planlanıyor. İşte kritik toplantının tarihi ve detayları...

    AJANSLAR
    Başkan’dan milletvekilleriyle zirve!

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.

    Edinilen bilgiye göre, AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

    ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

    Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

    2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
    Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Toplantıda Yeni Anayasa çalışmaları ve ekonomide gelişmeler de yer alacak.

        Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak TBMM'nin çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.

        Başkan Erdoğan ayrıca Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.

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