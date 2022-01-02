Başkan Erdoğan'dan AK Parti milletvekilleriyle toplantı: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.
ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.
Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.
2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Toplantıda Yeni Anayasa çalışmaları ve ekonomide gelişmeler de yer alacak.