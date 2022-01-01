Savunmada yetenekler birleşti! ASELSAN'ın Sarp silah sistemi "Atom" atacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.

Haziran 2021'de başlayan Atom-Sarp entegrasyon faaliyetlerinin başarısı, atış testleriyle de ortaya konuldu. Atışlı testlerde, sistemin sütre gerisine, bina içine ve araziye dağılmış terörist gruplara karşı etkinliği gösterildi.