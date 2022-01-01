Savunmada yetenekler birleşti! ASELSAN'ın Sarp silah sistemi "Atom" atacak

Türkiye'nin savunma sanayideki hamlelere peş peşe geliyor. İHA ve SİHA'larla dünyadaki etkinliğini artıran Türkiye bir hamle de ASELSAN ile yaptı.
SARP SİLAH SİSTEMİ VE "ATOM" GÜVENLİK GÜÇLERİNE YENİ BİR KABİLİYET SUNACAK
ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi.
ASELSAN akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat ve Sarp'ın birlikte kullanılmasıyla güvenlik güçlerine yeni bir kabiliyet sunacak.
ASELSAN'IN ÖZ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRİLDİ
Söz konusu mühimmat, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi. İçindeki özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla mühimmat, havada paralanacağı zamana programlanıyor ve nerede patlayacağına dair bilgi namludan çıkarken yükleniyor.
Mühimmat, hedeflenen yere geldiğinde ise şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.
Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine ve zırhsız araçlara karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.