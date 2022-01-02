Elektrikler ne zaman gelir? 2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika: Esenler, Bağcılar, Güngören...

2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi İstanbul elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Aralarında Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa'nın da yer aldığı bir çok ilçede elektrikler kesildi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada elektriklerin hangi mahallelerde kesildiği ve saat kaçta geleceği duyuruldu. Peki Elektrikler ne zaman gelir? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle kesinti yaşanan yerler ve diğer merak edilenlerin yanıtları...