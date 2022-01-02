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    • 02.01.2022 13:17
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    Elektrikler ne zaman gelir? 2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika: Esenler, Bağcılar, Güngören...

    2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve elektriklerine saat kaçta geleceği araştırılıyor. Özellikle Esenler ilçesi için yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Peki Elektrikler ne zaman gelir? Esenler, Bağcılar, Güngören...

    Elektrikler ne zaman gelir? Esenler, Bağcılar, Güngören...

    2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi İstanbul elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Aralarında Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa'nın da yer aldığı bir çok ilçede elektrikler kesildi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada elektriklerin hangi mahallelerde kesildiği ve saat kaçta geleceği duyuruldu. Peki Elektrikler ne zaman gelir? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle kesinti yaşanan yerler ve diğer merak edilenlerin yanıtları...

    BEDAŞ 2 OCAK PAZAR İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

    ARNAVUTKÖY

    NO: 8847318

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 02/01/2022 02:00:00 - 02/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8821792

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah DEĞİRMEN ARKASI, KAFTAN, KEREM, KIRMAN, MAZİ, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8822164

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, ALTINOK, AYTUNA, GÜRBÜZ, GÜRSU, KAHYA, NİDA, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVEN, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, MORGÜL, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

    NO: 8867316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8866316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN, KEMAL TÜRKLER sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

        NO: 8788316

        İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 20., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/01/2022 00:00:00 - 02/01/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 8791318

        İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 02/01/2022 02:30:00 - 02/01/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 8677279

        İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

        NO: 8814093

        İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 02/01/2022 05:00:00 - 02/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 8820338

        İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 02/01/2022 12:00:00 - 02/01/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

        NO: 8820335

        İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ZORLU sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 8893482

        İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 02/01/2022 10:00:00 - 02/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 8726225

        İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 02/01/2022 11:00:00 - 02/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

            NO: 8893473

            İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AMBER, ELMADAĞ, FİLİZ, GAYE, KUĞU, PEKMEZ, ŞAFAK sk bölgelerinde 02/01/2022 09:30:00 - 02/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            NO: 8893471

            İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AMBER, ELMADAĞ, FİLİZ, GAYE, KUĞU, PEKMEZ, ŞAFAK sk bölgelerinde 02/01/2022 09:30:00 - 02/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

            NO: 8893444

            İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ALAYBEYİ sk bölgelerinde 02/01/2022 09:30:00 - 02/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

            NO: 8814056

            İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, TÜLCÜ, YENİÇERİLER sk / HACI KADIN mah ATATÜRK, AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, MUABBİR, MÜHENDİS, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , İŞLEK sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CE bölgelerinde 02/01/2022 02:00:00 - 02/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            NO: 8814048

            İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / BEYAZIT mah BEYAZIT sk / DEMİRTAŞ mah BODRUM, DEVOĞLU YOKUŞU, HAYRİYEHANIM, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KIBLE, KIBLE ÇEŞME, KÜÇÜKPAZAR, MURATEFENDİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, SABRİ MEHMET, TESVİYECİ, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HACI KADIN , KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, CEMAL YENER TOSYALI, EMİRHOCA, KALENDER MEKTEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, KOSKA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KADIOĞLU, KANTARCILAR, KIBLE ÇEŞME, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, BESTEK bölgelerinde 02/01/2022 02:00:00 - 02/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            NO: 8814057

            KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah sk / ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BEYAZIT mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / EMİN SİNAN mah sk / KEMALPAŞA mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAYA HATUN mah sk / YEDİKULE mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 02/01/2022 02:00:00 - 02/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            NO: 8814070

            İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAZNEDAR, ORDU, YAKUPAĞA FIRINI sk bölgelerinde 02/01/2022 13:00:00 - 02/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

            NO: 8821684

            İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 02/01/2022 09:30:00 - 02/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

            SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

            NO: 8821734

            İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/01/2022 09:00:00 - 02/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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            Haberler Güncel Elektrikler ne zaman gelir? 2 Ocak 2022 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika: Esenler, Bağcılar, Güngören...
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