İBB'de sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist çıktı!

İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman'ın PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam etmesi muhtarları ayağa kaldırmıştı. Sevtap Ayman ile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı.
Ayman'ın eşinin ablası olan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın, 29 yıl önce PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı, Suriye alanında terör örgütü içerisinde sözde tabur komutanı olarak faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de aranan isimlerden olduğu ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam ediyor. Kadının mahallesinin bilgilerini terör örgütlerine aktarabileceğini belirten Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe vermişti.