İBB'de sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist çıktı!

TERÖRİST İFADELERİNDE ÇOK KEZ ADI GEÇTİ

21 Nisan 2018'de yakalanan Bişenk kod adlı terörist ifadesinde, Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın örgüte katılan eski İsimlerden olduğunu belirterek Kobani'de tüm akademilerin üzerinde sorumlu olarak faaliyet yürütüğünü söyledi. Sayın, örgüt mensubu birçok teröristin ifadelerinde de adı geçti. Teröristler ifadelerinde "Mizgin kod adlı örgüt mensubudur. 2007 yılı içerisinde Zap Eyaleti'nde Türk Güvenlik Güçlerine karşı eylemlerde bizzat yer aldığını kendi anlatımlarından biliyorum.