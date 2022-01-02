Diyarbakır'daki evlat nöbetiyle başlayan çözülme PKK'nın eteğini tutuşturdu! Engellemek için bunu yapmışlar

PKK, Diyarbakır annelerinin yaptığı çağrıların duyulmasını ve bu çağrılar nedeniyle yaşanan örgütten kaçışları engellemek için teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerince yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK'nın terörist sayısı en düşük rakamlara indi. Ayrıca eylem yapamaz hale gelen PKK'dan kaçışlar hızlandı.
İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmalarıyla geçen yıl 200, son beş yılda da 1065 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.