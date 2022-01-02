FOX'ta "Maske Kimsin Sen?" yarışmasında satanizm ve paganizm propagandası! Bu skandala karşı ne yapılmalı?

ABD merkezli yayın kuruluşu FOX TV, Türk toplumunun manevi ve milli değerlerini hedef almayı sürdürüyor. Son olarak FOX Tv'de ekranlara gelen "Maske Kimsin Sen?" programı bardağı taşıran son damla oldu. Satanizm ve paganizm içerikli yayın gençlerin ve çocukların zihinlerini hedef aldı. Bu önemli meseleyi A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumlayan Avukat Abdullah Kiştin, "Küreselleşen dünyada, yeni bir din anlayışını topluma empoze etmeye yönelik projelerden bir tanesi" dedi. Kiştin, devletin ve RTÜK'ün yapması gerekenleri ve çözüm önerisi tek tek açıkladı.

Avukat Abdullah Kiştin'in açıklamaları şu şekilde;

"YENİ BİR DİN EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bu konu aslında küreselleşen dünyada yeni bir din anlayışını empoze etmeye yönelik projelerden bir tanesidir. Satanizm ve paganizm akımları tek tanrılı dinlerin karşısında oluşturulmuş daha önce de var olan tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasındaki süreçte de yine bunların karşısına çıkarılmaya çalışılan bir akım haline dönüştürülmeye çalıştırılmaktadır. Bu süreçler hukuki tedbirlerle ne kadar önlenebilse de bu konuda önemli olan devletin ilgili ve yetkili kurumlarının gerçekten önleyici, net tedbirler almasıyla ancak bu tarz bu projelerin toplum nezdinde itibar görmemesi sağlanmış olabilir.