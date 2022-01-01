Hatem Kurt, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini bu sözlerle anlattı: "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık"





ONUR VERİCİ BİR DUYGU OLDU

Bugünkü ziyarette neler konuştuklarını anlatan Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin oyları, kendisi gibi dikkatli ve özverili çalışanlar sayesinde aldığını söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini aktaran Hatem Kurt, duygularını şöyle dile getirdi:

"Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım."