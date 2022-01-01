Hatem Kurt, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini bu sözlerle anlattı: "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık"

Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretne ilişkin açıklamalarda bulundu.
ŞAHSİYETİNE HAYRAN KALDIK
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda fedakarlıkla ilgili konuşurken örnek gösterip bugün evinde ziyaret ettiği 73 yaşındaki Hatem Kurt, ziyaretin nasıl geçtiğini anlattı.
Bugünkü ziyaretin çok güzel geçtiğini, AK Parti teşkilatına yakışan bir buluşma olduğunu söyleyen Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği konuları dikkatle dinlediklerini ifade etti.
Kurt, "Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık. Çok ilgi ve alaka gösterdi. Bundan tatmin olduk ve eğitim aldık. Zaten liderimiz, her zaman andığımız, saydığımız, yoluna, izine devam ettiğimiz bir şahsiyet. Ama bugün daha değişik ortamlarda olduğu için, birebir olduğumuz için çok daha memnun kaldım." diye konuştu.
ONUR VERİCİ BİR DUYGU OLDU
Bugünkü ziyarette neler konuştuklarını anlatan Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin oyları, kendisi gibi dikkatli ve özverili çalışanlar sayesinde aldığını söylediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini aktaran Hatem Kurt, duygularını şöyle dile getirdi:
"Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım."