FETÖ'nün kapatılan Taraf Gazetesi Yazarı firari Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı! Türkiye'ye deport...

Türkiye düşmanı Sevan Nişanyan'ın Yunanistan'da tutuklandığı ve Türkiye'ye deport edileceği iddia edildi.
15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarından kapatılan Taraf Gazetesi'nin yazarı Sevan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou Sevan Nişanyan'ın Yunanistan'da gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" açıklamasını yaptı.
Tzouro yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere… 29 Aralık 2021'de Yunan vatandaşıyla evli olması vesilesiyle aldığı oturumu yenilemeyen Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hileyle karakola kendi arzusuyla götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeniyle tutukladı.
Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararıyla belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuruyla gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."
DEPREMZEDELERE HAKARET ETMİŞTİ
Sevan Nişanyan, İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmamış daha sonra Yunanistan'a kaçmıştı.
Sevan Nişanyan, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından iğrenç paylaşımlar yapmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Türkiye'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, tecavüz kültürü gelişkin kentidir" ifadeleriyle depremzedelere hakaretler yağdırmıştı.