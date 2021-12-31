Hulki Cevizoğlu CHP'li Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döndü! Amacı halkı sokağa dökmek

"Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi.