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    • 31.12.2021 12:58
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    • 31.12.2021 12:58
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    Bugün On Numara çekilişi var mı? 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı?

    Bugün milyonlarca kişinin Milli Piyango ile ilgili çekiliş heyecanı sürüyor. Bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için bilet alanlar On Numara çekilişlerinin bugün olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Çekilişleri pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılan şans oyununa dair bilgiler sorgulatılıyor. Peki, Bugün On Numara çekilişi var mı? 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Bugün On Numara çekilişi var mı?

    On Numara sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti ve ayrıca talihliler çekilişin bugün yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bu bağlamda şimdi gözler 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, Bugün On Numara çekilişi var mı? 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    31 ARALIK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Normalde pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişleri bugün Milli Piyango çekilişlerinin olmasından ötürü dün gerçekleştirildi. Bu nedenle bugün On Numara çekilişi olmayacaktır.

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Bugün On Numara çekilişi var mı? 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı?
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