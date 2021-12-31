On Numara sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti ve ayrıca talihliler çekilişin bugün yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bu bağlamda şimdi gözler 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, Bugün On Numara çekilişi var mı? 31 Aralık 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
31 ARALIK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Normalde pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişleri bugün Milli Piyango çekilişlerinin olmasından ötürü dün gerçekleştirildi. Bu nedenle bugün On Numara çekilişi olmayacaktır.
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.