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    • Güncel
    • 31.12.2021 05:00
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    • 31.12.2021 05:00
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    Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıla kurum ve kuruluşlarda yeni atama kararları yayımlandı. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Uyan atandı. Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız atandı.
    Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih Önlem atandı.

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