Emine Erdoğan: Hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır

"Milli Eğitim Bakanlığımız da, 'MEB Yayınları Uygulaması ve İnternet Sitesini' hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici. Bildiğiniz gibi, internet kullanımı hepimizin hayatlarında çok yaygın. Bugün dünyada 5 milyara yakın insanın aktif internet kullanıcıları olduğu söyleniyor. Tüm dünyada insanlar, 7 saate yakın bir zamanı internette geçiriyor. Bunun 2 buçuk saate yakını ise sosyal medyada harcanıyor. Küresel olarak 4 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı var. Son beş yılda ise, sosyal medya kullanıcı sayısı neredeyse iki kat artmış durumda. Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor. Maalesef gerçek bilgi ile malumat arasındaki çizgi insanların zihninde kaybolmuş durumda. Sevgili gençler şunu unutmayın ki, hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır. İnşallah sizler de, kitapların sizleri taşıyacağı o olağanüstü dünyadan bol bol istifade edersiniz"