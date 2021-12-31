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    • Güncel
    • 31.12.2021 19:54
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    • 31.12.2021 20:15
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    Sağlık Bakanlığı 31 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 372 bin 516 COVID-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

    YILBAŞI UYARISI
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi.

    30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU


        28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Koronavirüste son durum
                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 31 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu
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