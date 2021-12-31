Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor: 2022 sonunda hizmete alınacak!







Türkiye'de aşı üretimi ile ilgili çabaların iki asırlık geçmişi olduğunu, cumhuriyetin ilk yıllarında büyük gayretler gösterildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Koca, hücreden yüzde 100 yerli ve milli aşı üretiminin ise 50 yıl sonra yeniden başladığını hatırlattı.



50 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Aşı ve bio-teknolojik ürünlerin geliştirilip üretileceği merkezin, 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, son teknoloji ile donatılacağını, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, üniversitelerin ve özel sektörün kapasitesinin de bu merkezde sentezleneceğini vurgulayan Bakan Koca, önümüzdeki yılı sonunda, dünyanın en gelişmiş aşı merkezinin açılışını yapmayı planladıklarını bildirdi.. Aşı ve genetik ürünler AR-GE ve üretim merkezi olarak planlanan tesiste, "İnaktif, mRNA, Nazal, Adenovirüs" aşıları üretilecek.