Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor: 2022 sonunda hizmete alınacak!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı Turkovac aşısını geliştirerek, bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olan Türkiye, geleceğe damga vuracak bir projeye daha imza atıyor. Ankara Esenboğa'da, dünyanın sayılı aşı ve bio-teknoloji üssü kuruluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, cumhuriyet döneminde "Hıfzısıhha Enstitisü'nü" kuran Refik Saydam'ın mirasına sahip çıktıklarını söyledi.
Türkiye'nin aşı üssü için proje hazırlıkları tamamlandı, ihale süreci ise son aşamaya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak merkez, 2022 sonunda hizmete alınacak. Bakan Koca, son olarak 1998 yılında BCG (verem) aşı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye'nin, çeyrek asır sonra bu sahada yeniden iddialı ve güçlü olacağını belirtti.
Türkiye'de aşı üretimi ile ilgili çabaların iki asırlık geçmişi olduğunu, cumhuriyetin ilk yıllarında büyük gayretler gösterildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Koca, hücreden yüzde 100 yerli ve milli aşı üretiminin ise 50 yıl sonra yeniden başladığını hatırlattı.
50 BİN METREKARE KAPALI ALAN
Aşı ve bio-teknolojik ürünlerin geliştirilip üretileceği merkezin, 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, son teknoloji ile donatılacağını, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, üniversitelerin ve özel sektörün kapasitesinin de bu merkezde sentezleneceğini vurgulayan Bakan Koca, önümüzdeki yılı sonunda, dünyanın en gelişmiş aşı merkezinin açılışını yapmayı planladıklarını bildirdi.. Aşı ve genetik ürünler AR-GE ve üretim merkezi olarak planlanan tesiste, "İnaktif, mRNA, Nazal, Adenovirüs" aşıları üretilecek.