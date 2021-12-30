Eylem hazırlığındaki DEAŞ bağlantılı “Yamaçlı Grubu”na İstanbul ve Adana’da operasyon: 7 gözaltı



Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ bağlantılı radikal akımlara meyilli 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un 6 ilçesinde ve Adana'da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla yapılan baskınlarda, DEAŞ'la bağlantılı "Yamaçlı Grubu" mensubu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.