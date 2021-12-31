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    • Güncel
    • 31.12.2021 07:32
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    • 31.12.2021 07:32
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    En güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık yeni, unutulmaz, uzun kısa, resimli resimsiz yılbaşı şiirleri 2022!

    Sabha saatlerinde vatandaşlar yoğun bir şekilde en güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri araştırmasını yapmaya başladı. Her yıl heyecanla beklenen gün geldi çattı ve uzakta olan sevdiklerini mutlu etmek isteyenler ya da sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm yakınlarının, sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler yılbaşı şiirlerini merak ediyor. 2, 3, 4, 5 kıtalık yeni, unutulmaz, uzun kısa, resimli resimsiz yılbaşı şiirleri 2022 haberimizde derledik. İçlerinden en sevdiklerinizi seçerek SMS, Whatsapp ya da sosyal medya hesağlarından paylaşabilir, herkesin yeni yılını kutlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri!

    En güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık yeni, unutulmaz, uzun kısa, resimli resimsiz yılbaşı şiirleri 2022 araştırmaları hız kazandı. Sevdiklerine göndermek isteyenler en özel ve güzel şiirleri görmek, seçmek ve paylaşmak istiyor. Yılda bir defa yaşanan bu günde 2022 heyecanla beklenirken herkes sevdiklerine mesajlar, şiirler atarak uzakta da olsalar yeni yıllarını kutluyor. İşte en anlamlı yılbaşı şiirleri...

    EN GÜZEL VE ANLAMLI YILBAŞI ŞİİRLERİ 2022!

    YENİ YILA

    "Bir yaş daha büyüdük
    Girdik yeni yıllara
    On iki ay yürüdük
    Vardık yeni yıllara
    Koca bir yıl devrildi
    Takvim başa çevrildi
    Hoş geldi sefa getirdi
    Erdik yeni yıla, yarınlara"

    Yeni Yıl

    "Ocak ayı gelince
    Doyum olmaz sevince
    Çünkü yılbaşı gelir
    Herkes sevinir eğlenir
    Bütün eş, dost, akraba
    Gelirler bir araya
    Küçükler bir tarafta
    Başlarlar tombalaya
    Saat tik tak ilerler
    Yeni yılı beklerler
    Elektrikler söner
    Herkes şaşkına döner

        Hoş Geldin Yeni Yıl

        "Yeni yıl geldi işte
        Bize neşe getirdi
        Geçmiş kaldı geçmişte
        Bize umut getirdi
        Hoş geldin yeni yıl
        Herkes seni bekledi
        Neşem sevincim yerinde
        Bir yıl daha bitti"
        "İşte geldi yeni yıl
        Herkese kutlu olsun
        Kırgınlıklar kavgalar
        Hemencecik unutulsun
        Kalbimiz neşe dolsun
        Eğlencemiz bol olsun
        Her günümüz böyle
        Hep mutluluk içinde olsun"

        Yeni Bir Yıl Daha

        "Bir yıl daha eksilirken ömründen
        Sarıl inancına, sarıl umuduna
        Bir gün daha biterken aniden
        Dinle yüreğini, kulak ver
        Bir kez daha batarken güneş
        Dinle güzelliklerini dünyanın
        Bir yaş daha büyürken yeni yılla
        Sev herkesi, etrafına renk ver
        Bir kez daha yeniden başlarken
        Ve geride bırakırken geçmişi
        Zamanın akışına bir bak
        Gülümse ve insanlara umut ver"

        Yeni Yıl Yeni Hoş Geldin Sana

        Bugün kar yağıyor, kızaklar kayıyor
        Gittiğimiz yerlerde herkes gülüyor
        Şarkılar çalıyor mutluluk doluyor
        Dans edip biz burada eğleniyoruz
        Yeni Yıl, yeni yıl hoşgeldin sana
        Yepyeni umutlar hep bir arada
        Her yer bembeyaz hediyeler hazır
        Dostlarımızla eğleniyoruz
        Kızaklarla kayıyoruz karda
        Kartopu oynayıp dans ediyoruz
        Yeni yıl, yeni yıl hoşgeldin sana
        Yepyeni umutlar hep bir arada
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        Haberler Güncel En güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık yeni, unutulmaz, uzun kısa, resimli resimsiz yılbaşı şiirleri 2022!
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