En güzel ve anlamlı yılbaşı şiirleri! 2, 3, 4, 5 kıtalık yeni, unutulmaz, uzun kısa, resimli resimsiz yılbaşı şiirleri 2022 araştırmaları hız kazandı. Sevdiklerine göndermek isteyenler en özel ve güzel şiirleri görmek, seçmek ve paylaşmak istiyor. Yılda bir defa yaşanan bu günde 2022 heyecanla beklenirken herkes sevdiklerine mesajlar, şiirler atarak uzakta da olsalar yeni yıllarını kutluyor. İşte en anlamlı yılbaşı şiirleri...
EN GÜZEL VE ANLAMLI YILBAŞI ŞİİRLERİ 2022!
YENİ YILA
"Bir yaş daha büyüdük
Girdik yeni yıllara
On iki ay yürüdük
Vardık yeni yıllara
Koca bir yıl devrildi
Takvim başa çevrildi
Hoş geldi sefa getirdi
Erdik yeni yıla, yarınlara"
Yeni Yıl
"Ocak ayı gelince
Doyum olmaz sevince
Çünkü yılbaşı gelir
Herkes sevinir eğlenir
Bütün eş, dost, akraba
Gelirler bir araya
Küçükler bir tarafta
Başlarlar tombalaya
Saat tik tak ilerler
Yeni yılı beklerler
Elektrikler söner
Herkes şaşkına döner