2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste! MPİ 6 bin TL hangi rakamlara çıktı?

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Tam 670 milyon 760 bin TL!

Milli Piyango yılbaşı biletleri Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satın alınmaya başlandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.