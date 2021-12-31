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    • 01.01.2022 10:35
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    2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste! MPİ 6 bin TL hangi rakamlara çıktı?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Piyangoda büyük ikramiye çekilişi öncesinde Milli Piyango bileti alanlar 6 bin TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak ediyor. 'Milli Piyangoda 6 bin TL hangi rakamlara çıktı?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı 6 bin TL kazanan rakamlar...

    takvim.com.tr
    2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste!

    Yurt genelinde milyonlarca vatandaş şansını denediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık 2021 çekilişi saat 17:00 itibariyle başladı. Bayilerden tam, çeyrek, yarım bilet alan vatandaşlar, kazanan rakamlar hakkında araştırmalara başladı. Bu sene büyük ikramiyenin miktarı 120 Milyon TL olacak. Milli Piyangoda 6 bin TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak edenler için MPİ 2022 yılbaşı 6 bin TL kazanan rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

        2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

        17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayacak çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Amorti rakamları, çekiliş sonrası belirlenecek.

        Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

        Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Tam 670 milyon 760 bin TL!

        Milli Piyango yılbaşı biletleri Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satın alınmaya başlandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

            Milli Piyango Kuralları nelerdir?

            Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

            Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

            Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

            Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
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            Haberler Güncel 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste! MPİ 6 bin TL hangi rakamlara çıktı?
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