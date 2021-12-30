Doğu ve Güneydoğu’yu Karadeniz’e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini Karadeniz'le buluşturan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışında önemli mesajlar verdi:

GEÇTİĞİMİZ 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 473 kilometreye çıkarttık.

HAVALİMANLARIMIZIN sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.

TÜRKİYE altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek daha etkin söz sahibi kılmaktır.

İNŞALLAH ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini güçlü şekilde atacağız.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Başkan Erdoğan, "Tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.