MEB'den KPSS ve mülakat sürecine ilişkin açıklama: Herhangi bir adaya yönelik adaletsiz bir uygulama söz konusu değildir

Önce bir öğrencinin bilgilerini paylaşan Kemal Kılıçaroğlu öğrencinin KPSS puanının yüksek olmasına rağmen mülakat puanının düşük olduğunun kul hakkı olduğunu iddia ederek "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim." iddiasında bulundu.

Daha sonra yanına gençleri alarak bir konuşma yapan ve konuşmasını sosyal medya üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sağır kulaklar mülakat mağduru gençlerimizin sesini duysun!" dedi.