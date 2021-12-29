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    • 29.12.2021 14:53
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    Başkan Erdoğan'dan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Projeyle 18 milyon liraya yakın tasarruf sağlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini Karadeniz'le buluşturan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.


    Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen açılışta Erdoğan 19 yılda 3.5 trilyon Dolar harcayarak kurulan altyapının hakkının verileceğini söyledi. Başkan Erdoğan "Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik." dedi.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir.

    Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yol beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tünel uluslararası bağlantıların parçası olacak.

    Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.

    Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.


    Bu yatırımları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en kapsamlı, en yeni, en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği dönemde, Türkiye altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir.

    Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.


    İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini güçlü şekilde atacağız. Burada sadece tünel açmıyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.

    Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

        GÜVENLİ, HIZLI VE KESİNTİSİZ ULAŞIM
        Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirinkayalar, özellikle kışın, keskin virajları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyasıydı.

        Başkan Erdoğan bugün hizmete açıyor!

        Bu sorunu çözmek için, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşaatına başlanan Pirinkaya Tüneli tamamlandı. Tünel, ulaşımı güvenli, hızlı ve kesintisiz olarak sağlayacak.



        TÜRKİYE'Yİ DE GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAFKASYA'YA BAĞLAYACAK
        Tünel, ulaşımda sağlayacağı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya bağlayacak.


        Cittaslow İcra Kurulu'nca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısı da tünel sayesinde artacak.



            'MÜTHİŞ BİR KAMU YATIRIMI'
            Pirinkayalar Tüneli'nin inşasına, yörenin yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildi.

            Sabah'ta yer alan habere göre, Erzurum Valisi Okay Memiş "Pirinkayalar Tüneli Erzurum'u sahile bağlayacak ilk tünel. Erzurum'un mülki hudutlarının 3'te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize'nin, Artvin'in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz'e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var" dedi.

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