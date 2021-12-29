Başkan Erdoğan'dan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir.

Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yol beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tünel uluslararası bağlantıların parçası olacak.

Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.



Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.