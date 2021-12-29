Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu





3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.