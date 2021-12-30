Tahir Güven'in öldürülmesi olayında ifadeler ortaya çıktı: Hava almak için çıktık polis yakaladı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden olan PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile Dinç'i evinde saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ın ifadelerine ulaşıldı.
HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz (sağda), katil zanlısı terörist Mehmet Miraç Dinç ile aynı karede görülüyor.
4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
Saldırının faillerinden olan 'Miraz' kod adlı terörist Mehmet Miraç Dinç, HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın aile apartmanından çıktıktan sonra yakalanmıştı. Mehmet Miraç Dinç ile birlikte HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ve PKK üyesi Sümeyye Gök tutuklanmıştı.