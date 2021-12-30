Tahir Güven'in öldürülmesi olayında ifadeler ortaya çıktı: Hava almak için çıktık polis yakaladı!





Tahir Güven





'HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIK'

Sabah'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK'lı Mehmet Miraç Dinç ifadesinde, "Daireye çıktığımızda Mehmet Sıddık Kaçmaz, babası ve annesi vardı. Saat 22.30 gibi Mehmet Kaçmaz'ın telefonu çaldı ve bana Abdullah Kaçmaz'ın beni aşağıda beklediğini söyledi. Ben de aşağıya indim. Abdullah Kaçmaz beni binanın giriş kapısında bekliyordu. Biraz gezmek ve hava almak için evden yaklaşık 100 metre ayrıldıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındık. Mehmet Kaçmaz'ın evine daha önceden parti işleri için oğlu da vekil olduğu için 2-3 sefer gitmişliğim vardır" diye konuştu.