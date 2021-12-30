CHP'li Hayri Türkyılmaz'dan sert tepki: Bu nasıl hukuk zaferi



KAZANAN VATANDAŞ MI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Vatandaşın cebinden bugüne kadar alınmayan parayı almak için mahkeme koridorlarında mesai harcayan CHP'li Mudanya Belediyesi daha açık konuşsun. Hukuk zaferinin kazananı vatandaş mı? Kaybedeni kim? Diğer şehirlerde alınmayan bu bedeli vatandaşlarımdan da alınmaması adına ne gerekirse yapacağız" dedi. İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu bile Hayri Türkyılmaz'a tepki geldi. Türkoğlu, "Hayri Bey, kimden yana bir karar verin, vatandaştan mı, BUSKİ'den mi?" diyerek ittifak ortağının yaptığı yanlışa sessiz kalmadı.

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