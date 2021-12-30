CHP'li Hayri Türkyılmaz'dan sert tepki: Bu nasıl hukuk zaferi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 24 Eylül 2020 tarihli meclis toplantısında katı atık bedellerinin BUSKİ aracılığıyla su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararı aldı.
Dileyen belediyelerin, birçok belediye gibi, katı atık bedellerini iptal edebilme yetkisine sahip olabilmesi için alınan karar Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ı rahatsız etti. Kendi inisiyatifine geçen katı bedelini iptal etmek zorunda kalacak endişesiyle kararın iptali için yargıya başvuran Türkyılmaz, önceki gün sonuçlanan kararı basına servis etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşın cebine dokunan kararı hazırlattığı basın bülteni ile "Hukukun Zaferi" başlığında servis eden Türkyılmaz'a Bursalılar büyük tepki gösterdi.