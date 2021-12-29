Avukat, uzman yardımcısı, mühendis her alandan alım var! Kamuya 500'den fazla eleman alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.
Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
250 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALINACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.