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    • 30.12.2021 10:41
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    TURKOVAC randevusu nasıl alınır? TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı! TURKOVAC kimlere, ne zaman yapılacak?

    TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı! Kimler TURKOVAC randevusu alabilir? Kimlere, ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla aşı randevularını almak istiyor ve yerli, milli aşı TURKOVAC hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Peki randevu nereden ve nasıl alınıyor? Kimler inaktif özellikteki bu aşıyı yaptırabiliyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    TURKOVAC randevusu nasıl alınır?

    Gündemden düşmeyen konular arasında koronavirüs salgını ile mücadelede oldukça etkili aşılama yer alıyor ve TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını duyurmuştu ve olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki kimlere, ne zaman yapılacak? Kimler TURKOVAC randevusu alabilir? İnaktif mi MRNA aşısı mı? Şu an randevu alınabiliyor mu? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    TURKOVAC aşısı için henüz aşı randevusu ekranı açılmadı. Yalnızca gönüllü vatandaşlara hatırlatma dozu olarak uygulanan yerli aşının önümüzdeki hafta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

    Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

    Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    ACİL KULLANIM ONAYI ALDI!

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki Turkovac aşı üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile online görüşme gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığı müjdesini verdi.

    Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

    Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

        Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

        TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac2ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

        TURKOVAC için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" diye sorması üzerine, "Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye yanıtladı.

        Bakan Koca, Erdoğan'ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:

        "Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanına yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak."
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        Haberler Güncel TURKOVAC randevusu nasıl alınır? TURKOVAC aşı randevusu alma ekranı! TURKOVAC kimlere, ne zaman yapılacak?
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