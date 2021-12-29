Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan maganda "öğretmen" görevinden alındı

Derse başlamadan önce öğrencilerden birinin yanına gelerek öğrenci S.T.K'nin kendisi için "deli" dediğini ileri süren Ali Rıza Y, şöyle devam etti:

"Öğrencim S.T.K. bir hafta öncesinde de hakkımda 'Sınıfta sigara içtiğim, öğrencilere küfür ettiğim' yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimiyle aram bozuldu. Olay günü öğrenci S.T.K. ile öğrencilerin içerisinde değil de özel olarak bu yaptıklarının nedenini sormak için sınıfın dışına, koridorda konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan yanlış şeyleri nasıl söylersin?' diye bağırdım. Bu esnada öğrencinin burnu kanadı."

Pişman olduğunu, aileden, okulundan ve diğer öğrencilerinden özür dilediğini belirten Ali Rıza Y, üzerine atılı suçlamaları bu haliyle kabul ettiğini kaydetti.

Sanık Ali Rıza Y, 25 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce mağdur öğrenci S.T.K'ye destek verileceği, pedagog ve psikolojik destek sağlanması amacıyla da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden destek istendiği öğrenildi.