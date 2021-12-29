Son dakika: İstanbul'da nefes kesen "Tırpan" operasyonu! "Sarallar" organize suç örgütü elebaşı yakalandı

Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Abbas A'nın, 19 Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile Beykoz'daki villaya düzenlediği saldırıda Sedat Şahin kurtulurken kayınvalidesi omzundan yaralanmıştı.

Şüpheli Abbas A. ise 9 Ağustos 2016'da Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



İLK OPERASYONDA DA 13 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Bu arada "Tırpan" operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen operasyonda, "Sarallar" suç örgütünün elebaşlarından Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ile bu örgüte silah temin ettiği belirlenen alt gruptan 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulunmuştu.