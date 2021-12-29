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    • 29.12.2021 10:15
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    • 29.12.2021 10:15
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    Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım: Aşılar inceleniyor

    Yerli aşı TURKOVAC, yapılacak testlerin ardından soğuk zincirdeki bekleme durumuna bakıldıktan sonra hastanelere dağıtılacak. Kare kodlama yapıldıktan sonra artık randevular açılacak. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti. İşte yerli aşı TURKOVAC'ta son dakika gelişmeleri..

    Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım

    Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi.

    Örneklem yöntemiyle aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak. Kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak.

    Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti.

        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım: Aşılar inceleniyor
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