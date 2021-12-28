Aksaray’daki dayakçı öğretmen hakkında flaş gelişme!

Vali Aydoğdu, ''Müfettiş çalışmalarını tamamladı. Biz dün itibarıyla dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Müfettişlerimizin getirdiği bazı detaylar var. Bazı uygulamalar var. Onların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığımızın onay vermesi gerekir. Onay makamı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Dosyayı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Şiddetin her türlüsüne karşı olmamız gerekiyor fakat sadece bu olaylar ortaya çıktığında şiddetin gündeme gelmesi bence doğru değil. Biz bütün vatandaşlar olarak hayat tarzımız olarak, şiddeti her gördüğümüz yerde illa kameralara yansıdığında değil, davranışlarımızda kesinlikle buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta, çevremizde bunun eğitimi de çok önemli bence. Onun için şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktalarını çok iyi tespit edip, tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu tespit ve tedavileri iyi yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır'' diye konuştu.