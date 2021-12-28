Canan Kaftancıoğlu'nun 'burs' riyakarlığı: CHP'nin itirazını görmezden gelip 'ilk kez yaptık' dedi

Daha sonra ilgili düzenleme belediyeler hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmalarını yasaklamış, ancak CHP'nin iptal davası üzerine AYM, kanun metnindeki 'belediyeler hariç' ibaresini de iptal etmişti.

Söz konusu tarihten sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerin de yurt içinde yüksek öğrenim gören ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmaları söz konusu başvuru ile yasak kapsamına girmişti.