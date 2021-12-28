Canan Kaftancıoğlu'nun 'burs' riyakarlığı: CHP'nin itirazını görmezden gelip 'ilk kez yaptık' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı canlı yayında bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör teftişlerini yorumlayan Canan Kaftancıoğlu hayatı geçirdikleri projeler sebebiyle belediyelerin saldırıya uğradığını iddia etti.
Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin 2008'de AYM'ye başvurarak 'belediyelerin öğrencilere burs vermesini engellemesini' görmezden gelerek İBB'nin öğrencilere ilk kez eğitim desteği verdiğini iddia etti.
"HİÇ YAPILMAYAN BİR ŞEKİLDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ VERDİK"
Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şekilde üniversite öğrencilerine eğitim desteği verdik." iddiasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE BURS VERME GELENEĞİNİ BAŞLATMIŞTI
Gerçekler Canan Kaftancıoğlu'nun iddiasının ikiyüzlülük örneği olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.