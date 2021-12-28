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    • 28.12.2021 19:59
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    • 28.12.2021 20:38
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    Canan Kaftancıoğlu'nun 'burs' riyakarlığı: CHP'nin itirazını görmezden gelip 'ilk kez yaptık' dedi

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı canlı yayında ikiyüzlülük örneği sergiledi. CHP'nin 2008'de AYM'ye başvurarak 'belediyelerin öğrencilere burs vermesini engellemesini' görmezden gelerek "Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şekilde üniversite öğrencilerine eğitim desteği verdik." iddiasında bulundu. Kaftancıoğlu'nun CHP'nin burs yasağını perdelemesinin yanısıra verdikleri burslar da bir ilk değildi. Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başlamıştı.

    takvim.com.tr
    Bu ne riyakarlık!

    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı canlı yayında bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör teftişlerini yorumlayan Canan Kaftancıoğlu hayatı geçirdikleri projeler sebebiyle belediyelerin saldırıya uğradığını iddia etti.

    Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin 2008'de AYM'ye başvurarak 'belediyelerin öğrencilere burs vermesini engellemesini' görmezden gelerek İBB'nin öğrencilere ilk kez eğitim desteği verdiğini iddia etti.

    "HİÇ YAPILMAYAN BİR ŞEKİLDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ VERDİK"
    Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şekilde üniversite öğrencilerine eğitim desteği verdik." iddiasında bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE BURS VERME GELENEĞİNİ BAŞLATMIŞTI
    Gerçekler Canan Kaftancıoğlu'nun iddiasının ikiyüzlülük örneği olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.

    Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı. 1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verdi.

        Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı olduktan sonra 1994-1995 eğitim-öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye verilen burs verildi. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 55 bine ulaştı.

        CHP'NİN İTİRAZIYLA BURSLAR İPTAL EDİLMİŞTİ
        Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'li belediyelerin öğrencilere verdiği bursların iptali için 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

        Daha sonra ilgili düzenleme belediyeler hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmalarını yasaklamış, ancak CHP'nin iptal davası üzerine AYM, kanun metnindeki 'belediyeler hariç' ibaresini de iptal etmişti.

        Söz konusu tarihten sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerin de yurt içinde yüksek öğrenim gören ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmaları söz konusu başvuru ile yasak kapsamına girmişti.

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