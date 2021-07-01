'Demokrat Amca'cılık oynayan Kılıçdaroğlu unutsa da arşiv unutmaz: Gençlerin bursu iptal edildi, vekil seçilmelerine karşı çıkıldı

"CHP GENÇLERİ SİYASETTEN SOĞUTUYOR"

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

31 yaşında genç bir vekil olarak Meclis'te olduğuna dikkat çeken Özboyacı, "Türkiye'nin en büyük potansiyeli genç nüfusu, şunu gözden kaçırıyor muhalefet, gençlere ulaşmak istiyorsanız onlara gerçek ve somut şeyler önermelisiniz. Ben 31 yaşında bir genç olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye'de gençler dünyaya çok açıklar, kendilerini geliştirmeye çok açıklar. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu niteliksiz muhalefet. Ben bugüne kadar 18-19 yıldır CHP'nin eller tutulur, vatanda millete faydalı bir tane fikir ve projesini hatırlamıyorum. Bize somut, gelecekte vaad edecek bir proje sunamıyorlar. Bizi o kadar yalan stratejileriyle boğuyorlar ki gençleri siyasetten soğutuyorlar." ifadelerini kullandı.