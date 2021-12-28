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    • 28.12.2021 19:28
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    • 28.12.2021 19:28
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    28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşiyor. Şans oyunlarını yakından takip eden ve büyük iktamiye hayaliyle yanıp tutuşanlar kendi kuponlarına şans vurup vurmayacağını oldukça merak ediyor ve heyecanla araştırıyor. Peki 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

    takvim.com.tr
    28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

    28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorularının yanıtları da böylece belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü online olarak gerçekleştirilen çekilişin sonuçları heyecanla sorgulanmaya başlandı ve büyük ikramiyenin miktarı da heyecanın dozunu arttırdı. Kuponlarını oynayan ve yatıranlar büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuruyor. İşte 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? - 28 ARALIK 2021

    Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 28 Aralık 2021 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

    SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

    1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkün.

        TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

        Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

        Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, https://www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor
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        Haberler Güncel 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
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