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  • 20.11.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:11

'li partisinin engellediği bursu yeni hizmet diye sunuyor!

Belediyelerin öğrencilere yaptığı burs yardımını engellemek için konuyu mahkemeye kadar taşıyan , şimdi aynı uygulamayı yeni bir hizmet gibi sunmaya çalışıyor. CHP’li Başkanı , özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu ’da partisinin engellemesi yüzünden burs alamayan öğrencilere kendi başkanlığında yapılan yeni bir hizmetmiş gibi burs yardımı yapacaklarını duyurdu.

Partisinin engellediği bursu yeni hizmet diye sunuyor!

2004 yılına karar birçok belediye özellikle dar gelirli ailelerin üniversitelerde okuyan çocuklarına burs vererek gençlerin eğitimlerini tamamlamasında yardımcı oldu.

CHP KANUNU İPTAL ETTİRDİ
Ancak 'li 141 milletvekili belediyelerin burs vermesini engellemek için bahse konu kanunu mahkemeye taşıdı. tarafından alınan karar ile de belediyelerin öğrencilere burs vermesini sağlayan kanun iptal edildi.

CHP'li Belediye Başkanı ise seçim sürecinde partisinin yaptığı bu uygulamayı bilmiyormuş gibi sık, sık öğrencilere burs vereceği şeklinde vaatlerde bulundu.

Bugün ise aynı İmamoğlu, 30 bin gence eğitim yardımı yapacaklarını duyurdu. İmamoğlu 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.. sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvuruların 24 Kasım Pazar günü sona ereceğini duyurdu.

Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı'nın; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödeneceği duyuruldu.

HANGİ MEVZUATA GÖRE YARDIM YAPILACAK?
Ancak yaşanan bu gelişmeler İmamoğlu'nun bu yardımı hangi mevzuata göre gerçekleştireceği sorularını da beraberinde getirdi. Zira CHP, belediyelerin öğrencilere burs vermesini AYM'ye taşıyarak iptal ettirmiş durumda.

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