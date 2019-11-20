2004 yılına karar birçok belediye özellikle dar gelirli ailelerin üniversitelerde okuyan çocuklarına burs vererek gençlerin eğitimlerini tamamlamasında yardımcı oldu.

CHP KANUNU İPTAL ETTİRDİ

Ancak CHP'li 141 milletvekili belediyelerin burs vermesini engellemek için bahse konu kanunu mahkemeye taşıdı. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar ile de belediyelerin öğrencilere burs vermesini sağlayan kanun iptal edildi.

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise seçim sürecinde partisinin yaptığı bu uygulamayı bilmiyormuş gibi sık, sık öğrencilere burs vereceği şeklinde vaatlerde bulundu.

Bugün ise aynı İmamoğlu, 30 bin gence eğitim yardımı yapacaklarını duyurdu. İmamoğlu 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvuruların 24 Kasım Pazar günü sona ereceğini duyurdu.

Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı'nın; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödeneceği duyuruldu.

HANGİ MEVZUATA GÖRE YARDIM YAPILACAK?

Ancak yaşanan bu gelişmeler İmamoğlu'nun bu yardımı hangi mevzuata göre gerçekleştireceği sorularını da beraberinde getirdi. Zira CHP, belediyelerin öğrencilere burs vermesini AYM'ye taşıyarak iptal ettirmiş durumda.