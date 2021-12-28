Maaşını sorduğu esnafın verdiği yanıtı duyan Meral Akşener'in yüzü düştü

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'a gelerek burada çeşitli temaslarda bulundu. Esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu.

Eşme ilçesinde bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini soran Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü.

"5 BİN LİRA İLE DE ZOR GEÇİNİLİR"

Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, bu ücretle bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi.

YÜZ İFADESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ" TEPKİSİ

Esnaf ziyaretlerin son bulmasıyla arabasına binmek üzere harekete geçen Akşener, bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

HDP ile yaptıkları ittifakı, "Teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" diyerek eleştiren bir vatandaş, gösterilen tepkilerin üzerine polis ekiplerince muhafaza edilmek üzere bir markete götürüldü.