Türkiye fahiş fiyat uygulayan markete yapılan denetimi alkışladı: Ya bu fiyatlar düşecek ya da ekmek yiyemeyeceksiniz

Ankara'dan gelen son görüntülerde göre bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi. "Armutu çiftçiden 1 TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsunuz" diyen zabıta memurunun ifadeleri sosyal medyada beğeni aldı.
SOSYAL MEDYA O ZABITAYI KONUŞUYOR! 'YA BU FİYATLAR DÜŞECEK YA DA...'
İşte o sözler:
"Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız."
"RAF FİYATLARINDA ARTIŞ TESPİT EDİLEN MARKETLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"