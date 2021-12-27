Türkiye fahiş fiyat uygulayan markete yapılan denetimi alkışladı: Ya bu fiyatlar düşecek ya da ekmek yiyemeyeceksiniz

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, "Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın talimatlarıyla ilçedeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20'ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100'den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik. Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız" ifadelerine yer verdi.

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