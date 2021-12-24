Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2021 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 12:56
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ATV - A Haber - A Para - A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21:00'de ATV - A Haber - A Para - A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ekonomideki yeni yol haritası, 2023 seçimlerine doğru siyasetin nabzı ve iç ve dış politikadaki tüm gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan ortak yayında!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ile alınan kritik önemleri ve ekonomideki son durumu ATV - A Haber - A Para - A News ortak canlı yayınında değerlendirecek.



    GÜNDEMDEKİ SICAK MADDELER
    Peki ekonomi alanında yeni hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör örgütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi? Suriye, Libya, Irak, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgesel konularda hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO'nun tutumu hakkında düşünceleri ne? Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel" programı bu akşam saat 21:00'da ekranlara gelecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ATV - A Haber - A Para - A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
        SON DAKİKA