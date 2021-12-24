Dolar kurunu bahane eden marketler etiketleri düşürmüyor! Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve etiket denetimi!
Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomik hamleyi açıklamasının ardından 18 TL'leri gören dolar kuru bir anda 10 TL seviyelerine geriledi. Dolar kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçı marketler, temel gıdalarda dahil olmak üzere birçok ürünü fahiş fiyatla sattılar. Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, bugün Ankara'daki marketlere yönelik denetim yaptı.
Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.
"FAHİŞ FİYAT KANAATİNE VARILAN ÜRÜNLERİN ALIŞ FATURASINI İSTEDİK"
Benli, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, özellikle son zamanlarda döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular üzerine Bakanlık tarafından fahiş fiyat denetimleri yaptıklarını belirterek, "Bugün de bu kapsamda bu işletmemizde bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz." diye konuştu.