Dolar kurunu bahane eden marketler etiketleri düşürmüyor! Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve etiket denetimi!

"FAHİŞ FİYAT KANAATİNE VARILAN ÜRÜNLERİN ALIŞ FATURASINI İSTEDİK"

Benli, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, özellikle son zamanlarda döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular üzerine Bakanlık tarafından fahiş fiyat denetimleri yaptıklarını belirterek, "Bugün de bu kapsamda bu işletmemizde bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz." diye konuştu.