Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2021 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 11:03
    ABONE OL

    Saadet Partisi'nde savruluş sürüyor! Temel Karamollaoğlu: HDP terör ile arasına mesafe koyuyor

    Oy uğruna partinin bütün değerlerini alt üst etmeyi seçen liderler terör örgütlerine ve uzantılarına bile tolerans gösterir hale geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023 seçimlerinde ittifak ihtimali bulunan HDP için "HDP terör ile arasına mesafe koyuyor" diyerek güzelleme yaptı, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözü veren partiye yanladı.

    HDP terör ile arasına mesafe koyuyor

    2023 seçimleri yaklaşırken Başkan Erdoğan'ı devirmek için birçok benzemez parti bir araya geliyor. Saadet Partisi de bu ittifakın bir parçası.

    PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

    Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından genel başkanlar basın açıklaması yaptı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ifade ederek "Demokrasinin temeli farklı görüş ve kanaatlere sahip siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa etmeleridir. Elbette farklı fikirler olacaktır." diye konuştu.

    Demokrasinin gereği parlamentonun aktif olması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçime yaklaşıyoruz. Bir buçuk seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı iktidar verecek, sayın Cumhurbaşkanı verecek veya Meclis de erken seçim kararı alır, o da mümkündür." ifadesini kullandı.



        HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYUYOR
        HDP'nin ziyaretinin ardından konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin siyasi yol haritasını ve gündemdeki konularla ilgili görüşlerini anlattı.



        HDP'nin terörle ilişkisinin olmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Ben şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da… HDP'nin için de bunlar da var, yine parti içinde farklı gruplar ve sesleri çıktığı da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Güncel Saadet Partisi'nde savruluş sürüyor! Temel Karamollaoğlu: HDP terör ile arasına mesafe koyuyor
            SON DAKİKA