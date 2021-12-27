Saadet Partisi'nde savruluş sürüyor! Temel Karamollaoğlu: HDP terör ile arasına mesafe koyuyor

2023 seçimleri yaklaşırken Başkan Erdoğan'ı devirmek için birçok benzemez parti bir araya geliyor. Saadet Partisi de bu ittifakın bir parçası.
PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından genel başkanlar basın açıklaması yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ifade ederek "Demokrasinin temeli farklı görüş ve kanaatlere sahip siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa etmeleridir. Elbette farklı fikirler olacaktır." diye konuştu.
Demokrasinin gereği parlamentonun aktif olması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçime yaklaşıyoruz. Bir buçuk seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı iktidar verecek, sayın Cumhurbaşkanı verecek veya Meclis de erken seçim kararı alır, o da mümkündür." ifadesini kullandı.