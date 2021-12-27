Saadet Partisi'nde savruluş sürüyor! Temel Karamollaoğlu: HDP terör ile arasına mesafe koyuyor





HDP'nin terörle ilişkisinin olmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Ben şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da… HDP'nin için de bunlar da var, yine parti içinde farklı gruplar ve sesleri çıktığı da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

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