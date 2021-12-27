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    • Güncel
    • 27.12.2021 20:33
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    • 27.12.2021 20:39
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    31 Aralık yılbaşı tatili var mı? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?

    31 Aralık Cuma gününe az bir zaman kala tatil haberleri araştırılıyor. Bu sene yılbaşının hafta içine denk gelmesi sebebiyle 31 Aralık tatil var mı? Sorusu gündeme geldi. Çalışanlar ve öğrenciler bu sene '31 Aralık Cuma yarım gün mü?' şeklinde araştırmalara başladı. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Aralık yılbaşı tatili var mı?

    31 Aralık hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi günü olacak. Memurlar, çalışanlar bu sene '31 Aralık Cuma yarım gün mü?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğrenciler ise 31 Aralık'ta okullarda tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü?

    31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı


        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık yılbaşı tatili var mı? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
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