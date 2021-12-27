31 Aralık yılbaşı tatili var mı? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?

31 Aralık hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi günü olacak. Memurlar, çalışanlar bu sene '31 Aralık Cuma yarım gün mü?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öğrenciler ise 31 Aralık'ta okullarda tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma mesai yarım gün mü?
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.