Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören! Gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça eşi için yazdığı şiiri okudu

Onsuz her şey çok zor olacak. Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Biz birbirimizi çok sevdik. Biz yüzyılın aşıkları kitabına girdik. Çok hüzünlüyüm eve sevinçle gelirdi ve evini çok severdi. Mütevazi biriydi, kimseden bir şey istemezdi ve herkesle dosttu" dedi.