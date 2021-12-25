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    • 25.12.2021 12:18
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    Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören! Gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça eşi için yazdığı şiiri okudu

    Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça, eşi için yazdığı şiiri okudu. Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

    Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören

    Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdıran sanatçı için AKM'de tören düzenlendi.

    Yavaşça'nın eşi gözyaşlarını tutamadı


    Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.



    "ONSUZ HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK"
    Eşini çok sevdiğini söyleyen Ayten Yavaşça, "Çok uzun bir süre hastanelerde kaldı. Hastanede yatış süremizce Sina Kıraç'a minnettarım. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Hastanemizdeki başhekimden tüm personele de çok teşekkür ediyorum.

    Onsuz her şey çok zor olacak. Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Biz birbirimizi çok sevdik. Biz yüzyılın aşıkları kitabına girdik. Çok hüzünlüyüm eve sevinçle gelirdi ve evini çok severdi. Mütevazi biriydi, kimseden bir şey istemezdi ve herkesle dosttu" dedi.

        Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

        "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

        Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

            ERDOĞAN'DAN ALAEDDİN YAVAŞÇA İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
            Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için başsağlığı mesajı paylaştı.



            Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören! Gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça eşi için yazdığı şiiri okudu
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