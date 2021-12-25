"Cübbeli Ahmet Hoca" İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor! İmam Hatiplerden sonra şimdi de Diyanet'i hedef aldı

"Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" ifadelerini kullanarak Diyanet'i hedef tahtasına koydu, İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü.







DİYANET'İ SIKÇA HEDEF ALAN CUMHURİYET'E KONUŞTU

Cübbeli Ahmet'in açıklamalar için Diyanet'i ve İslam'ı sıkça hedef alan Cumhuriyet Gazetesi'ni ve tetikçi Barış Terkoğlu'nu seçmesi dikkatlerden kaçmadı.