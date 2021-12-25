"Cübbeli Ahmet Hoca" İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor! İmam Hatiplerden sonra şimdi de Diyanet'i hedef aldı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNNTürk'teki programda "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" diyerek imam-hatiplerdeki eğitimcilerin hadisleri ve mezhepleri inkar ettiğini ileri sürmüştü.
İMAM HATİP DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL
İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Ünlü sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor "Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…" Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca"
ŞİMDİ DE DİYANET'İ HEDEF ALDI
Geçtiğimiz aylarda İmam Hatip okullarını hedef alarak tepkilerin odağında olan Ünlü, bu kez de Diyanet'i hedef almasıyla gündemde.
Ünlü, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum" iddiasında bulundu.