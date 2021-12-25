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    • 25.12.2021 12:45
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    • 25.12.2021 12:50
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    "Cübbeli Ahmet Hoca" İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor! İmam Hatiplerden sonra şimdi de Diyanet'i hedef aldı

    Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" diyerek tepkileri üzerine çekmişti. Ünlü, şimdi de Diyanet'i hedef alan çıkışıyla İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürdü.

    İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor!

    Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNNTürk'teki programda "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" diyerek imam-hatiplerdeki eğitimcilerin hadisleri ve mezhepleri inkar ettiğini ileri sürmüştü.

    Cübbeli Ahmet'ten imam hatip düşmanlığı

    İMAM HATİP DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL
    İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Ünlü sözlerini şöyle sürdürmüştü:



    "Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor "Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…" Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca"



    ŞİMDİ DE DİYANET'İ HEDEF ALDI
    Geçtiğimiz aylarda İmam Hatip okullarını hedef alarak tepkilerin odağında olan Ünlü, bu kez de Diyanet'i hedef almasıyla gündemde.

    Ünlü, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum" iddiasında bulundu.

        "Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" ifadelerini kullanarak Diyanet'i hedef tahtasına koydu, İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü.



        DİYANET'İ SIKÇA HEDEF ALAN CUMHURİYET'E KONUŞTU
        Cübbeli Ahmet'in açıklamalar için Diyanet'i ve İslam'ı sıkça hedef alan Cumhuriyet Gazetesi'ni ve tetikçi Barış Terkoğlu'nu seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

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        İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor!
        Haberler Güncel "Cübbeli Ahmet Hoca" İslam düşmanı fitnecilerin ekmeğine yağ sürüyor! İmam Hatiplerden sonra şimdi de Diyanet'i hedef aldı
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