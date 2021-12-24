Noel ile yılbaşının farkı ne? Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!

Noel ne zaman sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Noel, İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olarak bilinir. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar. Noel ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da adlandırılır. Peki, Noel bugün mü, ne zaman kutlanır? Noel ile yılbaşının farkı ne? Noel bayramı kaç gün sürer? İşte tüm merak edilenler ve Türkçe İngilizce Noel bayramı kutlama mesajları!
NOEL NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanıyor.
NOEL NEDİR?
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.