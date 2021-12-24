Hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı





"BİN LİRA ZARARIM VAR"

Sabah tezgahını açmak için aracına yanaşan Tosun, aracının camı kırıldığını ve terazisinin olmadığını fark ettiğini söyledi. Araçta para olduğunu ve hırsızın parayı fark etmediğini belirten Tosun, "Hırsız, kapıyı kırdıktan sonra teraziyi alıp gidiyor. Yaklaşık bin liraya yakın bir zararım var. Polis ekipleri gereğini yapacağını söylediler" diye konuştu.