Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelere sert sözlerle yüklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

YAKIN tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir.

SON seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.

BİR yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar.

İKİNCİ yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş.

ÇİFTÇİMİZİN yoğun elektrik kullandığı Adana ve Hatay gibi şehirlerin belediyeleri sizde... Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var?

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı bir hakaret davasını daha kazandığını belirtti. "80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. O yalan söyledikçe sağ olsun yargı da kararını olumlu şekilde veriyor" dedi.